Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Sozialsenatorin

Vor dem Hintergrund von Ermittlungen gegen Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) wegen des Verdachts der Untreue hat die Berliner Sozialverwaltung ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zugesichert.

«Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales kooperiert umfassend mit der Staatsanwaltschaft», teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung am Freitag (05. März 2021) mit. Auch gegen Staatssekretär Daniel Tietze seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Bei den Vorwürfen geht es um Zahlungen der Sozialverwaltung an das Flüchtlingsprojekt «Berlin hilft». Die Fördergelder sollen gegen den Protest der eigenen Fachabteilung zu Unrecht bewilligt worden sein. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.