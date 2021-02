Prozess gegen Rapper Fler: Angeklagter fehlt

Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler ist am Freitag (26. Februar 2021) ohne den Angeklagten fortgesetzt worden. Der Musiker muss sich vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen einer Reihe von Straftaten wie Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Mit Zustimmung des Verteidigers wurde nun in Abwesenheit von Fler weiter verhandelt. Das Gericht strebe ein Urteil noch am Freitag an, hieß es.