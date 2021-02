Zwei mutmaßliche Drogendealer in Schöneberg festgenommen

Am S-Bahnhof Berlin-Schöneberg sind zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Die beiden im Alter von 20 und 25 Jahren seien bereits polizeibekannt und am Mittwochnachmittag durchsucht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Jüngeren sei ein Tütchen mit Marihuana, bei dem Älteren 60 mit Kokain gefüllte Kügelchen zum Vorschein gekommen. Letzterer sollte noch am Donnerstag nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden. Der 20-Jährige sei entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen hab das Landeskriminalamt übernommen.

© dpa