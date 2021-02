FU: Herkunft menschlicher Knochenfunde ungewiss

Nach rätselhaften Knochenfunden auf dem Gelände der Freien Universität können Forscher einen Zusammenhang mit Verbrechen im Nationalsozialismus nicht komplett ausschließen. Die Herkunft könne aber nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden, hieß es bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen am Mittwoch.

Die Zusammensetzung entspreche jedoch keiner typischen Sammlung aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Es sei deshalb nicht völlig auszuschließen, dass manche Knochen auch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen könnten. «Wenn wir die Herkunft auch nicht genau bestimmen können, so müssen wir bedauern, dass sie mit einer menschenverachtenden Respektlosigkeit in Gruben auf dem Institutsgelände verscharrt wurden», sagte Pollock. In Zukunft solle es auch um eine würdige, nicht-religiöse Bestattung sowie über Möglichkeiten für einen Gedenkort auf dem Campus der Freien Universität Berlin gehen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wurden nach FU-Angaben in die Beratungen über den Umgang mit den Funden und die Untersuchungsmethoden einbezogen.