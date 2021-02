Mit Thallium vergiftet: Angeklagte weist Mordabsicht zurück

Weil sie ihren ehemaligen Lebensgefährten mit Thallium vergiftet haben soll, steht eine 55-Jährige vor dem Berliner Landgericht. Die Frau wies den Vorwurf des versuchten Mordes zu Prozessbeginn am Mittwoch (17. Februar 2021) zurück.

2,11 Gramm Thalliumsulfat ins Cola-Getränk gemischt

Etwa ein Jahr nach der Trennung soll die 55-Jährige ihren Ex-Freund am 14. Juli 2020 über einen angeheuerten Mann in ein Lokal bestellt haben. Heimlich habe sie dem 48-Jährigen am Tresen in ein von ihm bestelltes Cola-Getränk etwa 2,11 Gramm Thalliumsulfat gemengt – eine potentiell tödliche Dosis, so die Anklage. Der Mann habe zwar überlebt, leide aber seitdem unter Schmerzen und Taubheitsgefühlen.