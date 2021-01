Vanoni: Konjunktur bei Verschwörungstheorien

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Berliner Oberstaatsanwältin Claudia Vanoni zu einer Konjunktur antisemitischer Verschwörungstheorien geführt. Jüdinnen und Juden würden vor allem bei Demonstrationen gegen Corona-Auflagen und im Internet zum Sündenbock einer weltweiten Krise erklärt, teilte die Antisemitismusbeauftragte der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. «Umso wichtiger ist es, dass antisemitische Straftaten effektiv und konsequent verfolgt werden.»

Der Bericht wurde an dem Tag vorgelegt, an dem deutschlandweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wurde. Der Bundestag kam zu einer Sondersitzung zusammen. Der jährliche Gedenktag erinnert an die Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch Soldaten der Roten Armee.