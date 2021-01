Fahrzeuge auf Biesdorfer Polizeigelände beschädigt

Unbekannte haben am Mittwochmorgen mehrere von der Polizei beschlagnahmte Fahrzeuge auf einem Sicherstellungsgelände in Berlin-Biesdorf beschädigt. Ein Polizeimitarbeiter hörte einen Knall und sah zwei Menschen, die mit Gegenständen auf mehrere Wagen einschlugen und anschließend flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Sie stehen in Verdacht, vier Fahrzeuge und den Zaun des Geländes beschädigt zu haben. Weitere Angaben zu einem möglichen Motiv der Täter machte die Polizei zunächst nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Gelände in der Cecilienstraße Autos angezündet oder beschädigt wurden. Zuletzt hatten Unbekannte im Dezember ein Feuer neben einem sichergestellten Pkw gelegt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beklagte bereits mehrmals die ihrer Meinung nach ungenügenden Sicherheitsmaßnahmen auf Polizeiliegenschaften.