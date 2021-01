Polizeieinsatz wegen Verstoß gegen Corona-Regeln in Lokal

Wegen des Verstoßes gegen Corona-Regeln war die Polizei am Donnerstagabend (14. Januar 2021) in einem Lokal in Prenzlauer Berg im Einsatz.

Etwa 20 Personen verhielten sich dort nicht coronakonform, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Nach einem Bericht des «Tagesspiegel» (online) handelte sich um ein Treffen von «Querdenkern» in einer Bar. Es sei geplant gewesen, eine Partei zu gründen. Das Treffen sei per Livestream bei Youtube übertragen worden - auch dann noch, als die Polizei anrückte. Die Teilnehmenden hätten größtenteils keine Masken getragen und die Abstandsregeln nicht eingehalten, heißt es in dem Bericht. Es sei zu Diskussionen mit den Polizeibeamten gekommen. Aus dem Lagezentrum hieß es, es seien die Personalien der Personen im Raum festgestellt worden. Wegen des Corona-Lockdowns dürfen derzeit Bars nicht öffnen.