Lebenslange Haft für Mord an Schülerin: Urteil rechtskräftig

Die lebenslange Freiheitsstrafe gegen einen 45-Jährigen wegen Mordes an der Berliner Schülerin Georgine ist jetzt rechtskräftig.

Georgine wollte Model oder Schauspielerin werden. Am 25. September 2006 kam das Mädchen auf dem Weg von der Schule nicht zu Hause an. An dem Tag wollte sich Georgine bei einer Casting-Agentur vorstellen. Sie sollte eine Statistenrolle in der ARD-Vorabendserie «Türkisch für Anfänger» bekommen. Jahrelang führten alle Spuren ins Nichts. Erst im April 2016 erfuhr eine Mordkommission, dass ein Mann aus der Nachbarschaft der verschwundenen Schülerin wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen in seinem Keller zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Die Ermittler stellten fest, dass sein Mobiltelefon am Tag des Verschwindens in derselben Funkzelle wie Georgines Handy eingeloggt war. Der Prozess war außergewöhnlich, weil es keine DNA-Spuren gab, keine einzige Faser, keine Leiche. Und der Deutsche mit türkischen Wurzeln schwieg.