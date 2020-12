Treffen im Lokal trotz Corona: Polizei schließt Gaststätte

Ein illegal geöffnetes Lokal ist von der Polizei in Berlin-Lankwitz geschlossen worden. Etwa 20 Menschen hatten sich bei dem Wirt in der Straße Alt-Lankwitz am Freitagabend zu einer politischen Veranstaltung getroffen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Alle hätten demnach keinen Mund-Nase-Schutz getragen und keinen Abstand gehalten. Ein Hygienekonzept zum Schutz vor Corona habe ebenfalls gefehlt. Der Wirt habe den Gästen alkoholische Getränke serviert. Er bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. Auch die Gäste wurden angezeigt. Das Lokal wurde geschlossen.

© dpa