Mehrjährige Haftstrafe für Kindesmissbrauch

Wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines elfjährigen Jungen ist ein 64-jähriger Mann vom Landgericht Schwerin zu vier Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Richter sahen es am Donnerstag (17. Dezember 2020) als erwiesen an, dass sich der Angeklagte 2013 in seiner Wohnung in Berlin in fünf Fällen an dem Stiefsohn eines Bekannten vergangen hat. Außerdem soll er seit 2018 vielfach gegen die ihm auferlegte Führungsaufsicht verstoßen haben. Zwischenzeitlich saß der Mann wegen anderer einschlägiger Taten fast drei Jahre lang in Haft. Danach zog er nach Wismar.