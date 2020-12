Unbekannte zünden zwei Autos an: Nachbarhaus beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei Fahrzeuge bei einem Autohändler in Brand gesetzt. Dabei musste die Feuerwehr die Bewohner eines Nachbarhauses in der Straße Alt-Buckow in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin hatte gegen 22.30 Uhr die beiden brennenden Fahrzeuge neben dem Gebäude des Autohandels gesehen. Bei dem Brand wurden das Nachbarhaus sowie zwei weitere Autos beschädigt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

