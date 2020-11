Männer mit Drogen für 12 000 Euro im Zug festgenommen

Die beiden Männer seien am Donnerstagabend von Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden und im Bahnhof in Waren an die Landespolizei übergeben worden, teilte eine Sprecherin am 20. November 2020 mit. Bei den Drogen handelte es sich einem Vortest zufolge um etwa ein Kilogramm Amphetamine, zehn Gramm Kokain, mehr als 100 Ecstasy-Tabletten sowie eine geringe Menge Cannabis. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ordnete die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die vorläufige Festnahme der Beschuldigten an und beantragte einen Haftbefehl.