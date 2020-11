Clankriminalität: Neuköllner Bürgermeister für neue Wege

Im Kampf gegen Clankriminalität plädiert der Bürgermeister des Bezirks Neukölln für neue Wege bei der Beweisführung. «Das schlechteste Signal, das wir geben können, ist, dass es sich lohnt, kriminell zur werden», sagte der SPD-Politiker Martin Hikel der Deutschen Presse-Agentur.

Hikel fordert mehr Aufklärung an Schulen

Wie kann man verhindern, dass Jugendliche kriminell werden? Für den Bezirksbürgermeister ist es wichtig, dass an den Schulen über Rollenbilder und Stereotypen gesprochen wird, weil in den Familien falsche Vorstellungen kursierten. «Da gibt's dann den starken Mann in der Familie und das wird einem auch so beigebracht.» Es gebe «ganz großartige Projekte» in Berlin, wie beispielsweise die «Heroes», die mit Schülerinnen und Schülern daran arbeiteten, falsche Vorstellungen zurückzudrängen. Ein Dorn im Auge ist es Hikel, wenn kriminelles Handeln in der Popkultur kritiklos gefeiert werden: in Form von Fernsehserien, Filmen oder Musik. Dies sei im Alltag in den Schulen nicht produktiv. Er sei kein Gegner von gutgemachten Serien und Rap-Musik, betonte Hikel. Es gebe aber einzelne Künstlerinnen und Künstler, die genau so etwas in der Vergangenheit glorifiziert hätten.