Clanchef-Prozess wegen Bushidos Coronainfektion unterbrochen

Der Prozess gegen einen Berliner Clanchef ist wegen der Corona-Infektion von Bushido kurzfristig unterbrochen worden. Der Rapper ist in dem Verfahren mutmaßliches Opfer und Nebenkläger.

«Der heutige Termin am Landgericht ist aufgehoben», sagte eine Sprecherin des Landgerichts der Hauptstadt. Jetzt wolle man mit Gesundheitsamt und Arbeitsmedizinischem Zentrum das weitere Vorgehen besprechen. Offiziell sei die zuständige Strafkammer des Landgerichts am Morgen darüber unterrichtet worden, dass ein Verfahrensbeteiligter positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Bushido: «Nehmt die Sache ernst und achtet auf eure Mitmenschen.»

Bushido hatte am Dienstagabend (27. Oktober 2020) seine Infektion mitgeteilt. «Auch wenn ich alle Vorgaben sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Corona-Test erhalten», schrieb der 42-Jährige in einer Instagram-Story auf seinem Account. Er habe Symptome. «Nehmt die Sache ernst und achtet auf eure Mitmenschen», so der Rapper.