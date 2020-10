Rund 120 Berliner Strafgefangene kommen vorzeitig frei

Alle Jahre wieder: Die Berliner Justiz zeigt sich rechtzeitig vor Weihnachten mild. Aus den Gefängnissen in der Hauptstadt werden in diesem Jahr 124 Inhaftierte vorzeitig entlassen. Mit dem Gnadenerweis von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) werden ihnen einige Wochen Gefängnis vor dem regulären Haftende erlassen.

Die meisten (48 Inhaftierte) können die Justizvollzugsanstalt Heidering früher hinter sich lassen, wie die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In den Berliner Haftanstalten sitzen derzeit knapp 3330 Gefangene.

Mit dem Sammelgnadenerweis zum Jahresende werde die Resozialisierung gefördert, so Senator Behrendt. Die zeitiger Entlassenen könnten sich jetzt um Wohnung und Arbeit kümmern. Dies sei zum Jahresende erfahrungsgemäß schwieriger. «Mit dem Sammelgnadenerweis erleichtern wir also die Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft.»