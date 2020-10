Rassistische Chats: Ermittlungen gegen Berliner Polizei-Studenten

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen sieben Polizei-Studenten wegen mutmaßlicher Volksverhetzung eingeleitet.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in einer Chatgruppe mit 26 Mitgliedern Nachrichten mit menschenverachtendem Inhalt versandt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch (14. Oktober 2020) mit. Laut Polizei hatte eine Dienstkraft den Fall angezeigt. Am Vormittag wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und Smartphones als Beweismittel beschlagnahmt.