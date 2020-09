Nach Auseinandersetzung in Schöneberg Tatverdächtiger festgenommen

Rund eine Woche nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Berlin-Schöneberg mit einem Schwerverletzten ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (23. September 2020) mit.

Mehrere Verdächtige seien ermittelt worden. Am Morgen seien deshalb mehrere Wohnungen durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt worden. Zum Alter des Festgenommenen äußerte sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft «aus ermittlungstaktischen Gründen» nicht. Geprüft würden auch Bezüge zur Organisierten Kriminalität. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war es am 14. September gegen 17.30 Uhr zu einem Streit mehrerer Männer in einem Hinterhof an der Goebenstraße gekommen. Eine Polizeistreife, die in der Nähe war, hatte Schüsse gehört. Kurz danach sollen mehrere Personen durch eine Hofdurchfahrt in verschiedene Richtungen geflüchtet sein.