Grütters: Museen unzureichend gewappnet für Gefahrenlage

Angesichts spektakulärer Einbrüche sind Museen in Deutschland aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters trotz Investitionen in Sicherheit noch unzureichend gewappnet für eine sich ändernde Gefahrenlage.

Es sei dringend notwendig, die Sicherheitslage in den Museen gründlich zu durchleuchten und zu hinterfragen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch (23. September 2020) zum Auftakt einer Sicherheitstagung des Deutschen Museumsbunds. In den Museen lagerten Kunstschätze, «die als Spiegel unserer Geschichte und Kultur identitätsstiftend sind und deren materieller und erst recht immaterieller Wert sich kaum beziffern lässt», sagte Grütters in einer Videobotschaft. Museen könnten nicht die Sicherheitsstandards von Banken erfüllen, müssten die Objekte aber gegen brachiale Gewalt und technische Raffinesse von Kriminellen schützen. «Sie müssen den Spagat zwischen Schutz und Offenheit meistern.»