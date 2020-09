Mord an Berlinerin vor 33 Jahren: Prozess neu aufgerollt

Fast auf den Tag genau 33 Jahre nach der Tötung einer jungen Mutter in Neukölln ist der Prozess gegen den Verdächtigen neu aufgerollt worden. Der 61-Jährige soll die 30-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen und umgebracht haben - vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes.

Genetischer Fingerabdruck des Angeklagten seit 1980er Jahren gespeichert

Die Polizei tappte in dem Fall lange im Dunkeln. Anfang 1991 waren die Ermittlungen den Angaben zufolge eingestellt worden. 2015 seien dann am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft worden. Eine an der Kleidung der Getöteten sichergestellte DNA-Spur habe zu dem Angeklagten geführt. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei der genetische Fingerabdruck des Mannes in der Zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) gespeichert gewesen.