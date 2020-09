Mann nach Einbruchsversuch festgenommen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher in Alt-Hohenschönhausen festgenommen. Eine Bewohnerin hatte in der Nacht zum Sonntag den Schein einer Taschenlampe bemerkt - zudem hatte ihr Hund angeschlagen. Nach Polizeiangaben sah ein zweiter Mieter, wie sich jemand an seinem Schlafzimmerfenster zu schaffen machte. Beide Bewohner alarmierten die Polizei. Der Verdächtige im Alter von 52-Jahren flüchtete über ein Gerüst an der Hausfassade und wurde unten von der Polizei erwartet. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen des dringenden Verdachts ermittelt, mindestens einen Einbruch verübt und weitere Einbruchsversuche unternommen zu haben.