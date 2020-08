Behrendt verteidigt Generalstaatsanwaltschafts-Entscheidung

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft erneut verteidigt, sämtliche Ermittlungen zur Anschlagsserie von Rechtsextremisten in Berlin-Neukölln zu übernehmen. Es dürfe keinen Zweifel geben, dass die Strafverfolgungsbehörden rechtsextreme Straftaten verfolgen, teilte Behrendt am Dienstag mit. «Der Vorfall darf aber nicht dazu dienen, die gesamte Arbeit der Staatsanwaltschaft in Zweifel zu ziehen.» Die Vereinigung der Berliner Staatsanwälte (VBS) hat sich kritisch zu dem Vorgang geäußert.

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hatte am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben, sämtliche Ermittlungsverfahren zu mehr als 70 Straftaten gegen Menschen zu übernehmen, die sich in Neukölln gegen Rechtsextremismus engagieren. Grund ist der Verdacht, dass ein Staatsanwalt befangen sein könnte.

Zwei Verdächtige aus der rechtsextremen Szene sollen laut Generalstaatsanwältin Margarete Koppers über einen Staatsanwalt gesagt haben, dass er nach eigenen Äußerungen der AfD nahe stehe und man von ihm nichts zu befürchten habe. Der betreffende Staatsanwalt und einer seiner Kollegen, der ebenfalls mit den Fällen befasst war, wurden in andere Abteilungen versetzt.

«Kann und darf allein das Grundlage für derartige dienstliche Konsequenzen sein? Die Antwort ist eindeutig: nein», kritisierte die Vereinigung der Berliner Staatsanwälte am Montag in einer Pressemitteilung. Behrendt teilte mit: «Fehler müssen gemeinsam aufgearbeitet werden, wenn sie passieren. Es wäre das Gespräch mit Vorgesetzten zu suchen gewesen, um eine Lösung zu finden. Das unterblieb monatelang.»

«Das Vorgehen der Generalstaatsanwältin hat das Ansehen der Berliner Staatsanwaltschaft und Justiz nachhaltig erschüttert», sagte der VBS-Vorsitzende Ralph Knispel dem «Tagesspiegel» (Dienstag). Die Berliner CDU-Fraktion verlangte am Dienstag lückenlose Aufklärung und kündigte an, den Vorgang im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses besprechen zu wollen. Ein Fragenkatalog sei bereits in Vorbereitung.