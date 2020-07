«Decolonize Berlin»: Farbattacke auf Bismarck-Denkmal

Flyer des Bündnisses «Decolonize Berlin», die am Zaun vor dem Denkmal in Tiergarten angebracht waren, fordern den Leser auf, sich mit den Verbrechen der deutschen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. In einer E-Mail, die der dpa vorliegt, gab das Bündnis an, in der Nacht neben dem Denkmal auch Straßen «verschönert» zu haben. Wenn die Stadt Mörder und Rassisten auf Sockeln und Straßenschildern toleriert, leisten wir Widerstand, hieß es weiter. Zunächst hatte der rbb berichtet.