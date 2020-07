Fahrgast bittet Mann um Ruhe und wird schwer verletzt

Ein Fahrgast ist in Köpenick nach einem Streit in einem BVG-Bus von einem unbekannten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden.

Der 56-Jährige hatte den späteren Angreifer zuvor am Mittwochabend (08. Juli 2020) in dem Bus der Linie 164 um Ruhe gebeten, als dieser herumschrie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Fahrgast den Bus in der Glienicker Straße verließ, folgte ihm der Fremde. In der Mahlower Straße verletzte er den Fahrgast dann mehrfach mit einem Messer am Rücken und flüchtete. Der 56-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.