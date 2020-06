Razzia wegen Betrugs bei Corona-Soforthilfen

Der Tatverdacht richte sich gegen zwei Männer aus der islamistischen Szene, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen per Twitter mit. Nach ersten Angaben der Polizei wurden drei Objekte seit 7.00 Uhr durchsucht, darunter eine Moschee in Tempelhof . Rund 250 Einsatzkräfte seien an dem Einsatz beteiligt, hieß es. In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach zu Durchsuchungen in der salafistischen Szene gekommen wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen.