Missbrauchsskandal: Jesuitenpater sieht Bischöfe auf falschem Weg

Der Jesuitenpater Klaus Mertes fordert eine staatliche Kommission zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. «Der Staat müsste nach Beratungen im Parlament einen Rahmen dazu anbieten und Standards festlegen.

Hier ist die Politik gefragt», schreibt der ehemalige Leiter des Berliner Canisius-Kollegs, der im Jahr 2010 sexuelle Straftaten von Geistlichen an Schülern öffentlich gemacht hatte, in einem Gastbeitrag für die in Freiburg erscheinende «Herder Korrespondenz». Er stellt darin einen Vier-Punkte-Plan für die Einrichtung einer solchen nicht-kirchlichen Kommission ein.