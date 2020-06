Nach tödlicher Messerattacke: Neuer Prozess wegen Falschaussage

Weil ein Zeuge in einem Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mann falsch ausgesagt hatte, steht der Angeklagte trotz eines rechtskräftigen Freispruchs vor knapp vier Jahren erneut vor dem Berliner Landgericht.

Der 33-Jährige schwieg zu Beginn des Wiederaufnahmeverfahrens am Freitag (19. Juni 2020) zu den Vorwürfen. Er soll einen 52 Jahre alten Mann bei einem Trinkgelage im Dezember 2015 in einer Wohnung in Lichtenberg umgebracht haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.