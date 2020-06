40 000 Abfragen im Nationalen Waffenregister durch Polizei

Knapp 40 000 Abfragen beim Nationalen Waffenregister (NWR) sind im vergangenen Jahr von der Berliner Polizei gestartet worden. Mit einer solchen Abfrage kann sie herausfinden, ob eine bestimmte Person eine Schusswaffe besitzt oder zumindest berechtigt ist, eine Waffe zu haben. Diese Zahl teilte die Senatsinnenverwaltung in einer bislang nicht veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux mit.

In knapp 26 000 Fällen fragte die Berliner Polizei demnach im Rahmen einer Strafverfolgung beim Waffenregister an. Dabei geht es etwa um Ermittlungen gegen einen Verdächtigen und die Polizei will routinemäßig wissen, ob der- oder diejenige eine Waffe besitzt. Auch bei Menschen, die indirekt von Ermittlungen gegen andere betroffen sind, werden in manchen Fällen solche Abfragen gestellt.