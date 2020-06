Zerstörungswut: Polizei geht Zeugenhinweisen nach

Drei Tage nach einem Zug der Zerstörung von mutmaßlichen Linksextremisten durch Berlin-Neukölln sind einige Hinweise bei der Polizei eingegangen. Diese würden jetzt geprüft, um die Täter zu ermitteln, sagte ein Sprecher am Montag. Die genaue Zahl der Hinweise wurde nicht bekanntgegeben.

Am Freitagabend waren laut Zeugenaussagen etwa 50 zum Teil vermummte Menschen durch mehrere Straßen in Neukölln gezogen und hatten gezielt Fenster von kleineren und größeren Geschäften zerstört und Autos beschädigt. Im Internet kursierten auch Videos von den Taten.

Die Zerstörungen liefen wohl sehr schnell ab. Danach verschwanden die Täter. In der Zeitung «B.Z.» wird ein Polizeisprecher zitiert: «Wir können so etwas nur stoppen, wenn wir davon wissen. Wir mussten erst alarmiert werden. Nicht an jeder Straßenecke haben wir einen Beamten positioniert.»

In einem Text auf einer linksradikalen Internetseite hieß es, man habe das kapitalistische System angegriffen und «Glasbruch» verursacht. Dafür sei Neukölln bewusst gewählt worden, weil es dort viele rassistische Anschläge von Neonazis gebe und die Polizei bewusst wegsehe. Außerdem sei man «anlässlich des Mordes an George Floyd und in Solidarität mit der Revolte in den USA» vorgegangen. Der Afroamerikaner Floyd war Ende Mai im US-Bundesstaat Minnesota durch einen weißen Polizisten getötet worden.