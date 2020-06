Angeklagter hat Freundinnen seiner Töchter missbraucht

Ihm werden Taten in den Jahren 2013 bis 2019 zur Last gelegt. In elf Fällen sei es zu Übergriffen gekommen. Die Opfer seien zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Misshandlungen zwischen vier und 14 Jahre alt gewesen. Tatort war laut Anklage in allen Fällen die Wohnung der Familie des Mannes in Neukölln . Der 52-Jährige habe sich an vier Mädchen, die als Freundinnen seiner Töchter übernachteten, vergangen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mechatroniker unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor.