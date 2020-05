Mann mit Klappmesser verletzt: Verdächtiger flüchtet

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Reinickendorf ist ein 45-jähriger Mann am Kopf verletzt worden. Ein 27-Jähriger soll ihn am Sonntagnachmittag im Streit wegen einer gemeinsamen Bekannten mit einem Klappmesser angegriffen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen beobachteten demnach, wie der 45-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Holzknüppel auf den Kopf schlug und verletzte. Der ältere Mann soll sich zu einer Tankstelle in der Nähe gerettet haben und kam später zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der zweite Mann verschwand vor dem Eintreffen der Polizei und wird seitdem polizeilich gesucht. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Laut Polizei machten Zeugen und der Verletzte unterschiedliche Aussagen zu dem Geschehen.

