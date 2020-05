Judotrainer wegen Kindesmissbrauch vor Gericht

Der Prozess gegen einen Judotrainer, der über Jahre hinweg minderjährige Jungen sexuell missbraucht haben soll, wird heute am Berliner Landgericht neu gestartet. Dem 42-Jährigen werden 32 Taten in der Zeit von 2006 bis 2019 zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von sieben Betroffenen aus. Sie hätten den langjährigen Trainer als Vaterfigur angesehen und den Missbrauch sowie körperliche Züchtigungen über sich ergehen lassen. Der Prozess war im ersten Anlauf Ende April 2020 nach einwöchiger Verhandlung ausgesetzt worden, nachdem die Verteidigung eine Schöffin erfolgreich wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt hatte.

