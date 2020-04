Privatleute melden zahlreiche Corona-Verstöße bei der Polizei

Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regelungen werden von der Berliner Polizei nicht nur bei Kontrollen entdeckt, sondern werden ihr von Privatleuten angezeigt.

Anzeigen und Beschwerden kommen inzwischen bei der Polizei auch über die Internetwache und die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram oder Twitter an. Ebenso per Mail an unterschiedliche Dienststellen. Und offensichtlich übertreiben es auch viele Menschen, die gerne andere überwachen, anschwärzen oder verpetzen. «Längst nicht alle Hinweise haben einen polizeilichen Einsatz zur Folge», erklärte die Polizei.

Auch dazu lassen sich sogar online Beispiele aus den vergangenen Wochen finden. «Bevor Sie uns in guter Absicht jedes offene Lokal melden, bedenken Sie bitte, dass dieses auch unter (...) Auflagen geöffnet sein darf», schrieb die Polizei in ihrem Twitter-Kanal. Oder: «Bei uns gingen Hinweise ein, dass morgen in #Mitte eine angebliche «Corona-Ansteck-Party» stattfinden soll. Es handelt sich dabei lediglich um einen Musik-Live-Stream ohne Publikum aus einer Event-Location heraus.»

