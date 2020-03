Polizei stellt über 820 Corona-Verstöße fest

Gegen 20.20 Uhr wurde ein Café in der Windscheidstraße in Charlottenburg kontrolliert, in dem sich zugriffsbereite Wasserpfeifen und vier Personen befanden, die an einer Spielekonsole spielten und den vorgeschriebenen Mindestabstand unterschritten. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten etwa 20 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak. Das Café wurde geschlossen.