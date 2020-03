Mehr Steuerstrafverfahren in Berlin

Die Berliner Finanzämter haben im vergangen Jahr 3420 Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Im Vergleich zum Vorjahr waren das 194 Verfahren mehr, was einem Plus von sechs Prozent entspricht. Erledigt wurden 2019 unterm Strich 3232 Strafverfahren, wie die Finanzverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mitteilte. Sie mündeten in 618 Verurteilungen wegen einer Steuerstraftat. 2685 Steuerstrafverfahren, also der größte Teil, wurden eingestellt. In vielen Fällen leisteten die Betroffenen als Wiedergutmachung zusätzlich zur Steuernachzahlung auch Zahlungen an die Staatskasse oder etwa soziale Einrichtungen.