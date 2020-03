Acht Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Polizisten haben am Mittwochnachmittag in Berlin zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und rund acht Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zivilfahnder beobachteten, wie ein mutmaßlicher Dealer im Görlitzer Park vermutlich Drogen an einen Kunden übergab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie folgten dem Mann und einem Komplizen zu einem Café in der Nähe und kontrollierten die beiden später. Bei einem der Männer und in einem Auto der Männer wurden Marihuana sowie Mobiltelefone gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Cafés wurden den Angaben nach rund acht Kilogramm Marihuana sichergestellt, das in Müllbeuteln verpackt war.

