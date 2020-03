«Corona-Abzocke»: So wollen Betrüger die Corona-Krise ausnutzen

Falsche DRK-Mitarbeiter, teure Telefonanrufe und dreiste Preise: So versuchen die Kriminelle und unseriöse Geschäftemacher die Unsicherheit der Bürger in der Krise auszunutzen.

In Krisenzeiten versuchen dreiste Betrüger immer wieder die Unsicherheiten, gerade der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, auszunutzen. Im Zweifel oder wenn Sie bereits Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei unter Telefon 110. Eine Übersicht der aktuellen Maschen der Betrüger in Zeiten von Corona: