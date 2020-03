Mann im Bus rassistisch bepöbelt: Staatsschutz ermittelt

Ein Mann ist in einem Bus in Spandau rassistisch beleidigt worden.

Der 20-jährige war am Donnerstagabend (12. März 2020) mit der BVG-Linie M 32 unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Während der Fahrt soll ihn der Unbekannte in Höhe Nauener Straße rassistisch bepöbelt haben. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, die Videoüberwachung aus dem Bus soll ausgewertet werden.