Frau von Ex-Freund mit Messer angegriffen

Eine 28-jährige Frau ist von ihrem früheren Freund mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der 33-jährige Mann soll der Frau am Montagmorgen vor einer Schule in Marienfelde (Tempelhof) aufgelauert haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte aber anschließend wieder nach Hause gehen. Die Polizei nahm den Mann fest.

