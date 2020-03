Korruptionsbeauftragter: Wenige Verfahren, viel Dunkel

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind im vergangenen Jahr insgesamt 100 Verfahren im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen eingegangen. Damit liege die Zahl - wie schon in den Vorjahren - auf einem recht niedrigen Niveau, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Rüdiger Reiff am Freitag. 2018 hatte es 134 Verfahren gegeben. «Im Hellfeld haben wir jedenfalls kein großes Problem», erklärte Reiff, der zugleich auch der Korruptionsbeauftragte der Hauptstadt ist. «Klar ist aber auch, dass wir ein großes Dunkelfeld haben.»

Anklage erhoben hat die Berliner Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr in insgesamt 14 Fällen, die zum Teil noch aus Vorjahren stammen könnten. Eine der Anklagen richtet sich etwa gegen zwei Angestellte der Berliner Wasserbetriebe. Ihnen wird vorgeworfen, sich von einer Firma mit Tickets für die VIP-Lounge im Olympiastadium bestechen haben zu lassen.

Dass ein Großteil der Verfahren eingestellt werde, liege unter anderem daran, dass sich viele Hinweise auf reine Vermutungen stützten, erklärte Reiff. So hatte etwa ein Anwohner eine Vielzahl von Sonderparkgenehmigungen im Bereich eines Bezirksamts gemeldet. Der Korruptionsverdacht bestätigte sich jedoch nicht - der Fall wurde deshalb nicht zur Anklage gebracht.

Eine besondere Herausforderung bei der Korruptionsbekämpfung liege darin, dass in der Regel beide beteiligten Seiten - Bestechender und Bestochener - ein Interesse an der Geheimhaltung hätten, erklärte Reiff. Das unterscheide die Korruption von Straftaten wie Betrug und Körperverletzung. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sprach von einem «Krebsgeschwür der Demokratie», das das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttere.