Auto auf Parkplatz abgebrannt

Ein Auto ist durch einen Brand auf einem Parkplatz in Charlottenburg-Nord zerstört worden.

Eine Autofahrerin bemerkte am Dienstagabend (03. März 2020) gegen 18 Uhr das Feuer an dem abgestellten Wagen an der Hinckeldeybrücke, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr habe daraufhin den Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindert. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat geht dem Verdacht der Brandstiftung nach.