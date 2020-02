Transfrau geschlagen und beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Eine Transfrau ist in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten geschlagen, bespuckt und beleidigt worden. Die 28-Jährige war am Samstagabend auf dem Mehringplatz unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll sie dort zunächst beleidigt und bespuckt haben. Anschließend soll der Angreifer der Transfrau gegen den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, der Angreifer konnte jedoch unerkannt flüchten. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen transphober Motive übernommen.

