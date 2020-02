Schülerin Keira erstochen: Freundin des Täters angeklagt

Die 14-jährige Keira aus Lichtenberg war am 7. März 2018 von einem 15-jährigen Mitschüler erstochen worden. Der Täter stach in der Wohnung des Mädchens 23 Mal auf sie ein. Das Berliner Landgericht verurteilte den Jugendlichen im November 2018 zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Gefängnis. Er habe «aus reiner Mordlust» gehandelt, so das Gericht. «Es ist ihm nur darum gegangen, einen Menschen zu töten». Die Mutter fand ihre Tochter später geknebelt und blutüberströmt in der Wohnung. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte das Urteil 2019.