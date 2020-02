Zwei junge Männer rassistisch beleidigt und geschlagen

Zwei junge Männer sind von einem Betrunkenen im Berliner Ortsteil Niederschöneweide beleidigt und angegriffen worden. Der 39-Jähriger soll den beiden Männern im Alter von 19 und 21 Jahren am Montagabend auf der Johanna-Tesch-Straße zuerst rassistische Äußerungen entgegengerufen und anschließend auf sie eingeschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei unbekannte Passanten sollen dazwischen gegangenen sein. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Er leistete jedoch Widerstand und verletzte einen Beamten leicht am Bein. Die beiden angegriffenen Opfer klagten unter anderem über Kopf- und Nackenschmerzen. Behandelt werden mussten beide aber nicht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 39-Jährige wieder auf freien Fuß. Er muss sich wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.