Missbrauchsbeauftragter warnt vor neuen Gefahren für Kinder

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, sieht zehn Jahre nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg und anderen katholischen Einrichtungen weiter erheblichen Handlungsbedarf beim Kinderschutz. Rörig warnte zudem vor neuen Gefahren. «Mädchen und Jungen sind in Deutschland auch im Jahr 2020 zu wenig vor sexuellen Gewalttaten geschützt», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). «Es ist bitter festzustellen, aber alle bisherigen Anstrengungen von Bund, Ländern, Kommunen, Kirchen, Wohlfahrt und dem organisierten Sport haben nicht gereicht, das unerträgliche Leid vieler tausend Mädchen und Jungen einzudämmen.»

Am 28. Januar 2010 waren Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg aus den 70er und 80er Jahren öffentlich geworden. Danach kamen deutschlandweit viele weitere Fälle ans Licht. Rörig will an diesem Dienstag in Berlin eine Bilanz der Aufarbeitung ziehen.