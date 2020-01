Einbruch in Friseursalon: Polizei nimmt 47-Jährigen fest

Die Polizei hat einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Nacht zum 27. Januar 2020 in ein Friseursalon in Tiergarten eingebrochen sein soll.

Ein Zeuge sah einen Mann um 3.30 Uhr in das Geschäft in der Budapester Straße in Tiergarten einsteigen und alarmierte die Polizei, wie diese mitteilte. Der Tatverdächtige soll anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Die Beamten stellten den 47-Jährigen wenig später und beschlagnahmten das gefundene mutmaßliche Einbruchswerkzeug.

