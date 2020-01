Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, mit der neuen Brennpunkteinheit der Polizei gebe es ein hochwirksames Instrument gegen die Kriminalität an bestimmten Orten in Kreuzberg Mitte und Friedrichshain . Das gelte allerdings nur, «wenn wir das lange genug durchhalten», betonte er am 27. Januar 2020 im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.