Frau aus Mordlust erschossen: Lebenslang für Angeklagte

Die 25-Jährige war am späten Abend des 27. Dezember 2018 schwer verletzt in einer Toreinfahrt in Neukölln entdeckt worden. Die gebürtige Polin starb wenig später in einem Krankenhaus. Die deutschen Angeklagten wurden Anfang Januar 2019 festgenommen. Der 30-Jährige hatte den Angaben zufolge damals erklärt, er habe «einfach mal jemanden abschießen» wollen. Beide Männer hätten sich in weiteren Vernehmungen dann gegenseitig belastet.