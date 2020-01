16-Jähriger nach Messerstichen in Lebensgefahr

Dort sei er sofort operiert worden, teilte die Polizei am 15. Januar 2020 mit. Zugestochen haben soll demnach ein 15-Jähriger - er wurde am 14. Januar vorläufig festgenommen. Nachdem der Jugendliche dem Kontrahenten die Verletzungen zugefügt hatte, soll er von ihm abgelassen und das Messer einer Passantin übergeben haben. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe. Der mutmaßliche Täter trug den Angaben zufolge eine leichte Kopfverletzung davon. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Streits in der Prendener Straße in Hohenschönhausen sind laut Polizei noch unklar.