Der Mann soll zunächst auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Lichtenberg gegen Autos getreten haben, teilte die Polizei am 14. Januar mit. Als der Polizist den 35-Jährigen ansprach, wollte dieser den Beamten (58) mit der Faust ins Gesicht schlagen, traf jedoch nur dessen Arm. Mit Hilfe eines Zeugen konnte die Flucht des Angreifers verhindert werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von rund 0,8 Promille. Der Polizist wurde leicht an Arm und Bein verletzt.